Spinnen am Abend / Weimar

Ab 18:30 Uhr trifft sich die Handspinngruppe: "Spinnen in Weimar & Weimarer Land" wieder in der Praxis für Ergotherapie, Marktstrasse 14, in Weimar.



Zwei Donnerstagabende im Monat sind für die Treffen vorgesehen. Sie finden wechselseitig in München (Thür.) und Weimar statt. Noch sind Plätze frei, zuverlässiges Erscheinen wird von Neulingen nach zwei Schnupperteilnahmen erwartet.



Handspindeln und Spinnfasern sind wie vor Ort erwerbbar, beim Spinnradkauf wird mit Rat und Tat unterstützt.

Die Teilnahme an der Gruppe ist gratis.



Wer Interesse hat, kann sich unter nachstehender e mail Adresse anmelden.



Wir freuen uns auf euch.



HandspinnereiGiftgruen@outlook.de