Tag der offenen Tür am 19.8. in der TANZWERKSTATT

lädt die TANZWERKSTATT Weimar alle Tanzinteressierten aus Weimar und Umgebungzu ihrem bunten Tag der offenen Tür ein. Verschiedenste Kurse, von Kindertanz über Hip Hop und Breakdance, bis hin zum Paartanz geben in kurzen Showprogrammen Einblicke in ihren Unterricht oder präsentieren ihre erlernten Choreographien. Zwischen den Shows laden kostenlose Miniworkshops die Zuschauer zum Mittanzen ein. Ein Sektempfang vor den Paartanz-Workshops lockert dabei auch die schüchternsten Tanzbeine.Für angenehme Pausen während des Tags der offenen Tür sorgt die TANZWERKSTATT mit ihrem Tanzcafé mit leckerem, frischem Kuchen, der freundlicherweise von der Buttstädter Vollkornbäckerei GmbH bereitgestellt wird. Der Infostand beantwortet gern alle großen und kleinen Fragen rund um das Tanzen, damit dem Tanzspaß nichts mehr im Wege steht! Und Tanzen lernen macht Kindern und Erwachsenen nicht nur riesigen Spaß, sondern schult auch das Körpergefühl, die Musikalität, das Gedächtnis und hält rundum fit. Tanzen ist Gemeinsamkeit und man lernt immer nette Leute kennen – zumindest in der TANZWERKSTATT!Wer nun Lust bekommen hat, selbst einmal das Tanzbein zu schwingen, besucht die TANZWERKSTATT am besten vomzu ihren. In jedem regulären Kurs ist dabei eine Schnupperstunde möglich (ausgenommen Paartanz- und Sonderkurse), in der man sich ausprobieren kann. Nun heißt es also, getreu dem Motto der TANZWERKSTATT: „Tanz erleben, sich entdecken“ und dabei auch gleich die tollen anderen Menschen kennen lernen, die man in dieser Tanzschule trifft!Mehr Infos, den aktuellen Stundenplan und die Termine derunter:www.tanzwerkstatt-weimar.deMail: info@tanzwerkstatt-weimar.deFestnetz: 03643/ 25 12 244, Handy: 0176/ 62 62 83 32 (telefon. Sprechzeiten: Mo-Fr 10-12 und 18-20 Uhr)