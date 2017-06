Technoide Literatur – Lesung an der Bar

Weimar : ACC Galerie |

Joshua Schößler/Se Vende, Jena



Seit seiner Jugend schreibt er hauptsächlich kurze Prosa, die er in einem Blog online veröffentlicht. Seine Kurzgeschichten handeln von Kreisbewegungen, BMWs, Ich-Verlust, Sasha Grey, Selbstbetrug und Kifferhöhlen.



Joshua Schößler, 1992 in Düsseldorf geboren, studierte in Jena Philosophie und germanistische Literaturwissenschaft. Er wurde mit dem ersten Preis des diesjährigen Schreibwettbewerbs "Junges Literaturforum Hessen-Thüringen" und dem hr2-Literaturpreis ausgezeichnet, an dem 600 Nachwuchsschriftsteller teilnahmen.



Unter dem Ausstellungsmotto The Best of all possible Worlds lädt er gemeinsam mit Se Vende zu einem musikalisch-literarischen Barabend in der ACC Galerie Weimar ein.



Se Vende lässt elektronische Klänge aus analogen Synthesizern durch die Lesung mäandern. Nebenbei mischt er frische Vinyl-Podcasts unter dem Namen Like Dis Like Dat, die auch auf Radio OKJ ausgestrahlt werden. Seine musikalischen Expeditionen führten ihn von lateinamerikanischen Grooves über Italo-Disco und jazzigen Hip-Hop-Sets zu Downtempo-Techno.



Dienstag, 4. Juli 2017, 20:00 Uhr, ACC Galerie

Eintritt: 3 € | erm. 2 € | Tafelpass 1 €