Weimar : mon ami |

Es gibt wohl kaum ein Genre in der Musik, bei dem sich die Musiker von Trio Laccasax nicht zu Hause fühlen. Das Trio startete mit der Klassik und der Zeitgenössischen Musik, entgleiste dann über Tango Nuevo von Astor Piazolla in die Weltmusik. Es begann damit eine musikalische Weltreise, bei der es darum ging, alles, was man auf dem Weg trifft, mitzunehmen. Klezmer, Weltmusik aus dem Balkan, Lateinamerika, Frankreich, Russland, Deutschland, Griechenland, China, Ägypten u.a. traf dann auf Klassik, Jazz und Filmmusik. Die Musiker geben ihrem Stil den treffenden Begriff Kammerweltmusik Weltmusik auf der Spitze der Professionalität, die es schafft, die regionalen Grenzen zu überspringen und sich in der der klassischen Musik zugetanen Gesellschaft beweist. Das Ensemble verbindet atemberaubende Virtuosität mit intensivem Ausdruck über eine große Spannweite von fetzig-frech über lyrisch-träumerisch bis zu tiefer Melancholie. Die erste Platte des Trios trägt den Namen Passe Partout (eine Art Generalschlüssel zu allen Türen) und erscheint auf dem Label GLM Fine Music. Sie stellt eine Mischung aus, eigenen Kompositionen, Arrangements und Improvisationen dar. Eine spannende Begegnung ihrer eigenen Musik mit Werken berühmter Komponisten, wie A.Piazolla, R.Galliano,B. Cockroft.



Besetzung: Andrey Lakisov - Saxophon/Gitarre, Timofey Sattarov - Akkordeon/Piano/Komposition, Bernd Gesell – Kontrabass



Veranstalter: mon ami

Eintritt: 12,- Euro / 8,- Euro