très chic – Kleider & Unkleider

Der Frühling naht! Und damit wird es wieder schick im mon ami, und zwar GNADENLOS! In gewohnt fröhlichem Format werden prächtige Extravaganzen, stilvolle Peinlichkeiten und originelle Schnörkeleien auf dem exzellent hergerichteten Laufsteg präsentiert. Ausgewählt modische Fertigwaren von Recyclist Workshop Weimar, Marktpassage Weimar, Modedesigner Boris Makarucha, Textilkunstatelier „EINZIG-ART-IGE MOMENTE“ Sabine Brodowski, Weinbar Weimar – Lieblingsweine & Barfood und ICON STORIES, Chemnitz ergänzen die neue Kollektion von „Gnadenlos Schick“. Die phänomenal charmanten Glockenhell-Engel unterstützen dieses Fest für die Augen in gewohnter Manier mit Festlichem für die Ohren.

Nach der Samstagabendshow kann gern noch das modisch inspirierte Tanzbein zum Mix von Djane Schuchi geschwungen werden.



Veranstalter: Modetheater Gnadenlos schick in Kooperation mit dem mon ami

Karten gibt es für die Abendvorstellungen für 15,- Euro /erm. 10,- Euro und für die Nachmittagsvorstellung für 13,- Euro / erm. 8,- Euro bei der Tourist-Information Weimar (03643/745745) sowie an der Abendkasse.