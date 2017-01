vom wuchern - LESUNG

Weimar : ACC Galerie |

Tim Holland, Berlin



«Es geht um Fukushima, Berichterstattung und (mediale) Katastrophen, um Liebe, da geht es dann auch um asymptotische Annäherung, wo man crashen wollen würde, es geht um Territorialverhalten und um Imitation, um Bespitzelung, Singen, es geht um den Wald, um Wiese, das Meer, nicht um den Strand, aber das Ufer und das Wasser», schreibt der Berliner Lyriker Tim Holland über seinen 2016 erschienenen Debütband vom wuchern. Dieser besteht aus den beiden Teilen nachdernacht und theorie des waldes, wobei Ersterer als Landkarte, Letzterer als eingelegtes Heft gestaltet wurde.



Sein Hang zum Überschreiten gattungsspezifischer Grenzen und die Freude am Experiment zeichnen sich auch in Hollands Arbeiten ab, die bereits in Kunstausstellungen und als Performances zu sehen waren. Seine Texte erschienen in Zeitungen (taz, B.Z.), Zeitschriften (Edit, Greif, Kolik, Poet, STILL) und Anthologien. Nach einer Ausbildung zum Buchhändler studierte Holland am Deutschen Literaturinstitut Leipzig.



Veranstaltung in Kooperation mit der unabhängigen Lesereihe In guter Nachbarschaft.



Donnerstag, 19. Januar 2017, 20:00 Uhr,

Eintritt: 2 € | erm.: 1 €