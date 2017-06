Vortrag in Buttelstedt von und mit Dr. Rudolf Wendt

Buttelstedt: Pfarrwitwenstift |

„Plaudereien über Persönlichkeiten von Buttelstedt bis Weimar Teil 2 - August Franke“





Dr. Rudolf Wendt wird uns in diesem Jahr ganz viel über das Leben und Wirken des seinerzeit sehr beliebten Pfarrers August Franke erzählen.

August Franke (1867 - 1963) lebte und arbeitete von 1910 bis zu seiner Pensionierung 1932 als Pfarrer in Buttelstedt. Obwohl er danach in Weimar lebte, hat er in der Kriegs- und Nachkriegszeit noch viele Vertretungen in Buttelstedt wahrgenommen.

Dr. Rudolf Wendt liegen die „Lebenserinnerungen“ Frankes und seine maschinenschriftlichen Arbeiten zur Ortsgeschichte Buttelstedts vor. So gibt es viel Stoff, über das Leben und Wirken August Frankes zu sprechen.