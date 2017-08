Vortrag und Diskussion: Das Lager „Karlag“ und die Erinnerungskultur in Karaganda heute

Dr. Wladislaw Hedeler, BerlinVon 1929 bis 1959 bestand in Karaganda eines dergrößten Straflager der Sowjetunion, kurz „Karlag“.Seit 2002 erinnert ein Museum vor Ort an das Schicksal der etwa 800.000 Häftlinge. Wladislaw Hedeler berichtet in seinem Vortrag über die Geschichte des Lagers und den schwierigen Weg der Erinnerung im postsowjetischen Kasachstan.Der Historiker Wladislaw Hedeler hat zahlreiche Bücher vor allem zur Geschichte der Sowjetunion, der Geschichte des Kommunismus und zum stalinistischen Terror publiziert, darunter gemeinsam mit Meinhard Stark 2008 „Karlag. Das Karagandinsker ‚Besserungsarbeitslager‘ 1930-1959“.Eine Veranstaltung in Kooperation mit der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur.