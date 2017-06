WAS IHR WOLLT - Open Air Konzertnacht mit der Staatskapelle Weimar

Klanggewaltig, beeindruckend und doch immer sommerlich leicht: die Konzertnacht der Staatskapelle Weimar und der weimar GmbH lockt längst nicht mehr nur Klassik-Fans in den stimmungsvoll illuminierten Weimarhallenpark, sondern hat sich als wunderbar fröhliches, gemeinsam mit Familie oder Freunden erlebtes Ereignis des Weimarer Sommers etabliert.

Unter dem Motto »Was ihr wollt« durfte sich das Publikum für die nunmehr elfte Auflage des beliebten Open Air seine Lieblingsstücke wünschen und so zum Mitgestalter des Abends werden. Aus den zahlreichen Einsendungen haben Orchesterdirektion und Dramaturgie gemeinsam mit dem amerikanischen Dirigenten Brandon Keith Brown ein im besten Sinne buntes, vielseitiges und unterhaltsames Programm zusammengestellt.Mit Abstand am häufigsten vorgeschlagen wurde Maurice Ravels Kultstück »Bolero«, der daher natürlich nicht fehlen darf. Darüber hinaus reicht das 'klassische' Spektrum von Vivaldis »Sommer« aus den »Vier Jahreszeiten« über Rossinis »Wilhelm Tell«-Ouvertüre, Mascagnis Intermezzo aus "Cavalleria rusticana" und Musik von Tschaikowsky und Dvorák bis zu Gershwins farbensprühendem »Amerikaner in Paris«. Marquez' berühmte »Danzon No. 2« entführt die Zuhörer nach Mexiko. Mit Songs von Queen und den Beatles im sinfonischen Gewand kommen auch Rockmusik-Fans auf ihre Kosten und als kleiner Vorgeschmack auf die Filmmusik-Nacht im nächsten Jahr erklingt die »Superman«-Suite von John Williams. Garantiert neu im Repertoire der Staatskapelle Weimar ist die »Black Flag«-Suite zum Computerspiel »Assassin’s Creed IV«.Durch das Programm führt Sebastian Kowski aus dem Schauspielensemble des DNT Weimar. Das Open-Air-Konzert mit viel klangprächtiger Musik und großem Feuerwerk zum Finale kann man von den Terrassen der Weimarhalle aus oder bei einem gemütlichen Picknick auf den Wiesen rund um den stimmungsvoll illuminierten Weimarhallenteich erleben.Karten unter www.nationaltheater-weimar.de oder www.weimarer-sommer.de