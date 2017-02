Weimar : mon ami |

Familie Well ist ja wohl jedem Fan blecherner Musik ein Begriff. Hans Well gründete vor 40 Jahren mit seinen Brüdern Michael und Christoph die Biermösl Blosn, die ihr Publikum seitdem begeistern und zum Teil mit Dieter Hildebrandt, Gerhard Polt und Jörg Hube die Bühne teilten. Hans Well zeichnet für die scharfzüngigen Texte verantwortlich. Hans Well kümmerte sich um die musikalische Nachfahrenschaft und ist gemeinsam mit zwei Töchtern und einem Sohn wird wieder Familienmusik als „Wellbappn“ gemacht. Mit „Betreutes Singen“ haben die vier Wells bereits eine CD veröffentlicht und wir sind überaus entzückt und fühlen uns geehrt, dass sie nun im mon ami ihre Weimar-Premiere geben.



