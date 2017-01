Wir simulieren uns zu Tode

Weimar : ACC Galerie |

Wolfram Hahn, Berlin



Der Berliner Künstler Wolfram Hahn schaltet in seiner Fotoserie „Ein entzaubertes Spielzimmer“ (2006) den Fernseher an und fotografiert Kinder, die ihre gesamte Aufmerksamkeit auf die Mattscheibe richten. Das Resultat ist eine verstörende Portraitserie von Kindern im Alter von 3 bis 12 Jahren, die weder Impuls noch Gefühle zeigen. Verzaubert, hingerissen und gebannt vom kindergerechten TV-Angebot hinterlassen die Kinder einen verwahrlosten Eindruck.



Das Verhältnis von Medium und Mensch verbindet dieses Werk mit der Fotoserie „Into the Light – Selfportraits for Social Networks“ (2009/11). Hier wird der Betrachter unmittelbarer Zeuge von Menschen, die sich für Social Media in ihren eigenen vier Wänden ablichten. Intimität schafft hierbei nicht nur der private Raum, sondern auch die fleischlichen Posen der abgelichteten am Berührungspunkt von Privatsphäre und Öffentlichkeit.



Dienstag, 24. Januar 2017, 20:00 Uhr, ACC Galerie

Eintritt: 3 € | erm. 2 € | Tafelpass 1 €