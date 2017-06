5. Tag der offenen Gärten in Rottdorf

Am Samstag den 17.Juni 2017 öffnen von 13:00 bis 17:00 Uhr wieder einige Höfe und Gärten in Rottdorf ihre Türen für interessierte Besucher.



Es ist nunmehr bereits das 5. Mal, dass Einwohner von Rottdorf diesen Tag veranstalten und mit den Spendenerlösen die Kirchgemeinde Rottdorf bei der weiteren Sanierung der Dorfkirche unterstützen.



Den Besuchern wird an diesem Tag eine Vielfalt von liebevollen Gestaltungsformen alter Bauernhöfe und Gartenanlagen geboten.



Welche Höfe und Gärten offen stehen finden die Besucher auf den im Dorf verteilten INFO-LEITERN.