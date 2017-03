Beratungs- und Informationstag mit Vortrag zum Thema "Staatsdoping im DDR-Sport im Spiegel der Stasi-Akten"

„Staatsdoping im DDR-Sport im Spiegel der Stasi-Akten“

Bürgerberatungsangebot

Die Außenstelle Erfurt der Stasi-Unterlagen-Behörde (BStU) lädt interessierte Bürgerinnen und Bürger zum Beratungs- und Informationstag ammit begleitendem Vortrag zum Thema "Staatsdoping im DDR-Sport im Spiegel der Stasi-Akten" in denein.Mitte der 70er Jahre wurden weltweit Doping-Kontrollen im Leistungssport eingeführt. Von da an waren die Verantwortlichen der Leistungssportkommission bemüht, Dopingkontrollen zu unterwandern. Die Stasi hatte die Aufgabe, den Geheimnisschutz der Dopingprojekte zu gewährleisten und die daran beteiligten Personen zu überwachen. Das staatlich organisierte, geheime Zwangsdopingsystem verlangte von vielen DDR-Athleten einen hohen Preis für ihre sportlichen Erfolge. Viele Sportler, darunter auch Minderjährige, bezahlten mit ihrer Gesundheit und einige mit ihrem Leben.Den Verantwortlichen war bekannt, dass bei den Sportlern irreversible Schäden eintreten können. Doch dies wurde im Interesse der weltweiten Erfolge des DDR-Sports und der politischen Ziele in Kauf genommen.Das Forschungsinstitut für Körperkultur und Sport in Leipzig leitete die Entwicklung neuer Dopingpräparate. Es arbeitete mit der Forschungsabteilung von Jenapharm und dem Zentralinstitut für Mikrobiologie und experimentelle Therapie (ZIMET) eng zusammen.Derwird imdie Beteiligung Thüringer Wissenschaftler, Mediziner und Funktionäre an diesen perfiden Projekten thematisieren.In der Zeithaben alle Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, sich zum Themaberaten zu lassen.MitarbeiterInnen der Außenstelle Erfurt des Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen (BStU) erläutern die gesetzlichen Regelungen für die Akteneinsicht, z. B.: wie der Zugang zu Stasi-Unterlagen zur eigenen Person oder zu verstorbenen nahen Angehörigen beantragt werden kann, ob man Kopien aus Unterlagen sowie die Klarnamen von inoffiziellen Mitarbeitern bekommen kann. Lohnt es sich, später einen Wiederholungsantrag zu stellen?Wer einen Antrag auf Einsichtnahme in Stasi-Unterlagen oder einen Wiederholungsantrag stellen möchte, wird gebeten, ein gültiges Personaldokument mitzubringen.Für interessierte Schulen oder andere Bildungseinrichtungen werden entsprechende Publikationen bereitgehalten.Über die Nutzung von Stasi-Unterlagen für Forschung und Medien ist ebenfalls Informationsmaterial vorhanden.Einblicke in das Stasi-Unterlagen-Archiv anhand spezieller Themen ermöglichen unsere kostenlosen Dokumentenhefte