Es ist eh jedes Jahr dasselbe!

Ein Glück, in zwei Tagen ist der Spuk vorbei!

Also aufgeschoben . . .Oh, in drei tagen ist der 24. - jetzt muss ich aber mal langsam los.Ach, das was ich eigentlich wollte hat gerade einer vor mir (das letzte teil) genommen - Mist!.Was mach ich nun?Erst mal einen Punsch gegönnt, da kann man freier denken.Nö, ich latsch doch jetzt nicht noch rum um was zu finden . . .Noch ein Pünschchen, der schmeckt aber heute auch gut!Was mach ich nur?Ach das beste ist, ich mache wieder einen Gutschein.Da kann man nichts verkehrt machen und die 'Kinder' können sich wirklich das kaufen, was sie schon immer mal wollten.Und was bekomme ich?Richtig! - auch wieder einen Gutschein.