Handspinngruppe hat noch freie Plätze

Unter dem Motto: "Spinnen am Abend" trifft sich die neugegründete Handspinngruppe in Weimar.Erste Handgriffe an Spinnrad und Handspindel werden vermittelt, Profis kommen, um ihre Begeisterung für dieses alte Handwerk zu teilen und natürlich auch, um zu spinnen :-)Wer Lust hat und so in etwa zweimal im Monat zuverlässig teilnehmen mag, ist herzlich dazu eingeladen., Teilnahmegebühr wird nicht erhoben.Material ist vor Ort, Handspindeln und Spinnfasern können erworben werden, so nicht schon vorhanden.Wir treffen uns zweimal im Monat, abwechselnd in Weimar und im Rittergut München bei Bad Berka. Termine und Kontakt hängen im Stoffgeschäft in der Marktstrasse aus.__________________________________________________________________________Kontakt: https://www.facebook.com/groups/186467171780294/ Infos: https://www.youtube.com/watch?v=leg_v_UOOM8&t=21s __________________________________________________________________________Wenn ihr Lust habt mitzumachen, dann findet euch um18:30 Uhrin der Praxis für Ergotherapie ergo.bravo Marktstrasse 14, 99423 Weimarein.