Neuer Wahlleistungsbereich in der HELIOS Klinik Blankenhain

Fast wie im Hotel

Die Zimmer verfügen über elektrisch verstellbare Betten, WLAN, Minibar mit alkoholfreien Getränken, Safe, Telefon, gemütliche Sitzecken sowie Flachbildfernseher und über großzügige Badezimmer. Täglich frisches Obst, verschiedene Kaffeespezialitäten und Kuchen sowie eine spezielle Speisenkarte gehören unter anderem zum Serviceangebot.„Unser Haus schafft damit einen besonderen Wohlfühlbereich für unsere Patienten“, freut sich Klinikgeschäftsführerin Yvette Hochheim über den neuen Wahlleistungsbereich in Blankenhain. Eine sechsstellige Summe wurde für den Neubau investiert.Das Angebot steht Privatversicherten wie Christian Rembacz, Patienten mit einer entsprechenden Zusatzversicherung und Selbstzahlern zur Verfügung, aber auch Kunden mit einer Plus-Card. Dazu gehören zum Beispiel auch die 220 Mitarbeiter der Grafe GmbH Blankenhain. Bereits seit vergangenem Jahr übernimmt das Unternehmen, das sich mit der Herstellung von Farbgranulaten einen Namen gemacht hat, die Kosten für die Plus-Card. Die Grafe-Gruppe war damit eine der ersten im Weimarer Land, die mit dem Kliniknetzwerk „Wir für Gesundheit“ zusammenarbeitet. „Meine Mitarbeiter sind sehr froh über dieses Angebot, da sie damit wie Privatpatienten behandelt werden“, sagt Geschäftsführer Matthias Grafe. Auch der neue Wahlleistungsbereich lasse keine Wünsche offen. „Ich bin mir sicher, dass meine Mitarbeiter sich hier wohl und aufgehoben fühlen, wenngleich ich mir Krankenhäuser lieber von außen ansehe“.Auch Christian Rembacz kann das Krankenhaus wieder verlassen. „Ich kam mit Schwindel, Diabetes und Schmerzen am ganzen Körper hier her, jetzt geht es mir wieder gut. Ich kann mich nur bedanken.“ Der Uhrmacher kann nun sein Geschäft in Kahla, in dem auch sein Sohn mitarbeitet, wieder weiter führen.