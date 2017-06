Sommerfest mit der ganzen Familie zum Jubiläum

Mitarbeiter feiern 20 Jahre HELIOS Klinik Blankenhain

Vor 20 Jahren wurde das ehemalige Kreiskrankenhaus in Blankenhain privatisiert und gehört seitdem zu HELIOS. Dieses Jubiläum nahm die Klinikgeschäftsführung zum Anlass alle Mitarbeiter und Ehemalige, Niedergelassene sowie Geschäftspartner am vergangenen Samstag zu einem Sommerfest mit der ganzen Familie einzuladen. „Ich freue mich, dass sie heute alle gekommen sind, um mit uns zu feiern“, begrüßte Klinikgeschäftsführerin Yvette Hochheim die Gäste. Einen besonderen Dank sprach sie dabei Angelika Schubert aus, die 31 Jahre lang die Geschicke des Krankenhausstandortes Blankenhain in Ihren Händen hatte.Bei herrlichem Sonnenschein wurde auf dem Klinikgelände gefeiert. Ein sommerliches Buffet, elf Kuchensorten, Eis und kühle Getränke ließen keine Wünsche offen. Die Kinder konnten sich auf den Hüpfburgen austoben, ein Kuscheltier selbst stopfen, sich schminken und den Arm eingipsen lassen. Wer wollte, drehte auf einem der beiden Pferde, die ein Pfleger extra mitgebracht hatte, eine Runde durch den Klinikpark. Für musikalische Unterhaltung sorgten Musicale Criminale und ein Dudelsackspieler mit Trommlern.Zudem konnten die Gäste in der extra für diesen Tag erstellten Chronik blättern. Von den Anfängen im 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart wird darin schlaglichtartig auf alle wichtigen Daten rund um die Klinik in Blankenhain eingegangen. Historische Fotos runden den Flyer ab. Für Gesprächsstoff sorgte auch ein Film, der von einem Mitarbeiter vor knapp 30 Jahren in der Klinik gedreht wurde und den dieser am Wochenende noch einmal zeigte.