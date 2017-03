Seit Oktober formiert sich dort nunmehr eine Gruppe von Handspinnern, die sich zweimal monatlich trifft.Hier soll das alte Handwerk des Handspinnens erhalten und weitergegeben werden, Events für die Öffentlichkeit sind geplant. So ist die Gruppe zu zum Beispiel am 1. April ab 11:00 Uhr auf dem Rittergut zu München Tonndorfer Str. 3, (99438 Bad Berka) zur Saisoneröffnung mit einem kleinen Stand anzutreffen.Angesprochen sind alle, die die Grundbegriffe des Handspinnens mit der Handspindel erlernen möchten, ein Spinnrad haben oder anschaffen wollen oder alles schon beherrschen und den Anschluss an Gleichgesinnte suchen.Derzeit trifft sich die Gruppe in Weimar und ab April geht es dann abwechselnd im Rittergut München (bei Bad Berka) und in Weimar weiter. Termine und weitere Eckdaten hängen im Schaufenster des Stoffladens in der Marktstrasse 16 aus.An einem Abend kann man erste Handgriffe an der Handspindel erlernen, den Auszug, das Spinn-dreieck, schwangere Regenwürmer und der Drall sind erste Grundbegriffe, die Anfängern vermittelt werden.Noch sind Plätze frei, für alle, die interessiert sind und regelmäßig kommen möchten. DieTeilnahme, abgesehen vom Material, so nicht vorhanden, ist stets gratis.Wer sich vorab informieren mag, der kann hier reinhören:oder Kontakt aufnehmen, in derFacebookgruppe: Spinnen in Weimar & Weimar LandDie nächsten Termine sind am:09. März 201723. März 201718:30 Uhr in der Praxis für Ergotherapie ergo.bravo, Marktstraße 14, 99423 Weimar