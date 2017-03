„Staatsdoping im DDR-Sport im Spiegel der Stasi-Akten“

Vortrag und Bürgerberatung in Weimar

Mitte der 70er Jahre wurden weltweit Doping-Kontrollen im Leistungssport eingeführt. Von da an waren die Verantwortlichen der Leistungssportkommission bemüht, Dopingkontrollen zu unterwandern. Die Stasi hatte die Aufgabe, den Geheimnisschutz der Dopingprojekte zu gewährleisten und die daran beteiligten Personen zu überwachen. Das staatlich organisierte, geheime Zwangsdopingsystem verlangte von vielen DDR-Athleten einen hohen Preis für ihre sportlichen Erfolge. Viele Sportler, darunter auch Minderjährige, bezahlten mit ihrer Gesundheit und einige mit ihrem Leben.Den Verantwortlichen war bekannt, dass bei den Sportlern irreversible Schäden eintreten können. Doch dies wurde im Interesse der weltweiten Erfolge des DDR-Sports und der politischen Ziele in Kauf genommen.Das Forschungsinstitut für Körperkultur und Sport in Leipzig leitete die Entwicklung neuer Dopingpräparate. Es arbeitete mit der Forschungsabteilung von Jenapharm und dem Zentralinstitut für Mikrobiologie und experimentelle Therapie (ZIMET) eng zusammen.In einem Vortrag wird die Beteiligung Thüringer Wissenschaftler, Mediziner und Funktionäre an diesen perfiden Projekten thematisiert.Im Vorfeld besteht für Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, sich zur Einsicht in Stasi-Akten beraten zu lassen. Gern beantworten wir Ihre Fragen dazu. Einen Antrag auf Einsicht in die Stasi-Akten können Sie direkt vor Ort stellen. Bitte bringen Sie dafür ein gültiges Personaldokument mit.Weitere Einblicke in das Stasi-Unterlagen-Archiv anhand spezieller Themen ermöglichen unsere kostenlosen Dokumentenhefte.10 bis 18 Uhr - BürgerberatungOrt: Stadtverwaltung Weimar – Marie-Juchacz-Saal, Schwanseestr. 17, 99423 WeimarVeranstalter: BStU-Außenstelle Erfurt, Petersberg Haus 19, 99084 Erfurt Mitveranstalter: Stadtverwaltung WeimarDer Eintritt ist frei.