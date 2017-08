"Yes We Can" English Kurse für Senioren ab 50 Jahren in Paderborn

und jetzt auch am frühenUhr an.Die Paderborner Einrichtung „Erfolgreich lernen. Konzepte im Alter“(ELKA) geht völlig neue Wege. Grammatik wird nur am Rande behandelt. Viel wichtiger ist das Einüben von Dialogen.Paderborn – „Die grauen Zellen werden wieder bewegt und die Gemeinschaft macht riesig viel Spaß“, erzählen die Kursteilnehmerin und Kursteilnehmer aus Paderborn die mit sechs weiteren „Schülerinnen“ und „Schülern“ auf die nächste Englisch-Stunde ihres Kurses sich freuen. Die Paderborner Einrichtung ELKA (Erfolgreich lernen. Konzepte im Alter) führt seit einiger Zeit Englischkurse durch, welche speziell auf die Bedürfnisse und Lernvoraussetzungen älterer Menschen zugeschnitten sind. „Menschen über 50 Jahre sind in Sprachkursen oft unterrepräsentiert und brechen außerdem früh wieder ab“, sagt Philipp Nocke von ELKA Paderborn.Zu viel Grammatik, zu große Gruppen und das Gefühl, mit den jüngeren Teilnehmern nicht mithalten zu können, werden häufig als Gründe für einen Abbruch genannt. ELKA geht mit ihrem Konzept, welches schon seit etlichen Jahren mit viel Erfolg in Süddeutschland praktiziert wird, völlig neue Wege: „Unter 50-Jährige kommen bei uns gar nicht in einen Kursus – außerdem ist bei“, berichtet Philipp Nocke. „Sprechen, sprechen und nochmals sprechen“, erläutert Herr Nocke, „sind die Faktoren, um möglichst schnell die Grundlage einer Sprache zu beherrschen. Und das geht eben nicht mit 20 Teilnehmern und mit einem Lehrbuch, dass zur Hälfte aus Grammatik besteht“., viel wichtiger sind das Einüben von Dialogen – die übrigens jeder Teilnehmer auf CD hat und somit auch zuhause üben kann, wenn er z.B. aus Krankheitsgründen mal fehlen sollte. „Neue Vokabeln werden durch Zeichnungen eingeführt“, so Philipp Nocke. „Hier herrscht eine sehr persönliche Atmosphäre und die Gruppen sind nicht so groß. Es ist hier einfach ein unkompliziertes Lernen. Für Kaffee und Tee ist zudem immer gesorgt“.„ Ältere Menschen lernen nun mal anders als etwa Jugendliche. Wer dies nicht berücksichtigt, wird diesen Teilnehmern einfach nicht gerecht. Im Alter sind häufige Wiederholungen und Übungen die Eltern von Sicherheit und Können“, so fasst Philipp Nock das Erfolgsgeheimnis zusammen.Und die Kursziele decken sich mit den Erwartungen der Teilnehmer: Ein paar Worte auf Englisch mit den Enkeln sprechen können, englische Begriffe verstehen, die einem im Alltag immer häufiger begegnen oder sich im Auslandsurlaub verständigen zu können – ohne sich zu blamieren. „Es hat noch nie jemand gefehlt“, betont.Voraussetzungen brauchen keine erfüllt zu werden, im Gegenteil: Je weniger ein Teilnehmer die englische Sprache beherrscht, um so besser,“ führt Philipp Nocke aus und ergänzt, „viel wichtiger ist der Wille, sich gemeinsam mit Gleichaltrigen geistig fit zu halten und gleichzeitig etwas zu lernen, was tatsächlich angewendet werden kann. Die Teilnehmer fangen bei null an“.Neben Englischkursen stehen mittlerweile auch andere Kurse wie Spanisch, Französisch Computer oder Smartphone Kurse auf dem Programm.Die Sprachkurse finden einmal pro Woche vormittags oder am frühen Abend ab 17 Uhr statt und dauern jeweils 90 Minuten.Informationen über die nächsten Kurse bekommen Sie bei Philipp Nocke Leiter ELKA Paderborn unter folgenderoder per E-Mail: