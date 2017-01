Ein etwas anderer Agentenfilm

Da staunte ich nicht schlecht, als am Sonntag, den 22. Januar im Lichthaus- Kino Weimar zur Vorpremiere des Films „Kundschaften des Friedens“ kein Platz leer blieb. Ein interessantes Drehbuch:Siebenundzwanzig Jahre nach dem Mauerfall bittet der BND und somit die Bundesregierung den Top-Kundschafter der DDR, Jochen Falk (Henry Hübchen) um seine Unterstützung. Es geht um die Einheit von Katschekistan und um den BND-Agenten Kern (Jürgen Prochnow), welcher bei seinem Einsatz verschollen ist. Falk beißt an, da er mit dem West-Agenten Kern noch eine offene Rechnung hat, da er ihn damals als DDR-Kundschafter enttarnt hatte. Er fordert vom BND sein altes Team, welches er auch bekommt. Techniker Jüftler Jaecki (Michael Gwisdek), den Logistiker Locke (Thomas Thieme). Romeo-Agent Harry (Winfried Glatzeder) ist in Katschekistan geblieben und kommt später dazu. Die junge BND-Agentin Paula (Antje Traue), muss die Rentner-Kundschafter nach Katschekistan begleichen.Doch dort ist nichts mehr wie es einmal war und der Einsatz im Auftrag der Bundesregierung droht, im Chaos zu versinken. Da besinnen sich alle auf ihre Fähigkeiten und begreifen, dass nur durch die Zusammenarbeit zwischen Ost-Kundschaftern und West-Agenten zum Ziel kommen. Köstlich anzuschauen sind die vielen Pannen und Verwicklungen.Beim Einsatz in Katschekistan kommt heraus, dass die junge BND-Agentin Paula, die Tochter von Kern ist. Kern war damals auf die Frau von Falk angesetzt, um ihn zu verraten. Könnte also Paula auch Falk´s Tochter sein? Der Film lässt es offen.Nach dem Film war das Publikum mit den Regisseur Robert Thalheim und dem Schauspieler Wienfried Glatzeder im Gespräch. Auf die Frage, ob der Regisseur nach dem Filmstart mit Protesten rechnet, mit dem Vorwurf, dass in dieser Komödie die Stasi verherrlicht wird, antwortet Thalheim, dass die Filmfiguren aus dem Leben gegriffen sind, mit ihren unterschiedlichen Lebenserfahrungen. Agentenfilme sind beliebt und nach seinen bisher ernsten Filmen, wollte er auch etwas heiteres produzieren. Vor 10 Jahren wäre es vielleicht noch nicht möglich gewesen.Weiter sind Fragen zur Zusammenarbeit von Regisseur und Schauspielern und über die Drehorte gestellt worden und ich meine auch ausführlich von Thalheim und Glatzerder beantwortet worden. An die Frage, ob weitere Folgen geplant sind, ähnlich wie bei der beliebten Olsenbande, hörten wir :“ Heute eine Filmproduktion zu finanzieren ist keine einfache Sache, deshalb bitten wir die Zuschauer, dass sie für den Film werben und wenn dieser Film ein großes Echo findet, dann sind weitere Folgen möglich". Die Zuschauer gingen vergnügt aus dem Kino und ein großes Dankeschön an den Veranstalter, der uns noch vor dem Bundesstart am 26. Januar den Film präsentierte.Mit gutem Gewissen möchte ich diesen Film weiterempfehlen, er ist nicht nur unterhaltsam, sondern bringt uns zum lachen und zum nachdenken.