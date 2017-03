Elternhaus und Schule zum Wohle unserer Kinder

Das Humboldt-Gymnasium in Weimar West bekennt sich mit seinem Namen zu den großen deutschen Gelehrten, den Brüdern Alexander und Wilhelm von Humboldt. Alexander war ein Weltbekannte Naturforscher und Friedrich war einer der gelehrtesten Menschen seiner Zeit. Als Leiter der preußischen Kultus- und Unterrichtsverwaltung gelang ihm eine umfassende Reform des Bildungswesens, von der die heutigen Kultusminister nur träumen können.Das Humboldt-Gymnasium ist das jüngste von drei Gymnasien der Stadt Weimar. Es entstand 2006 aus der Fusion des Sophien-Gymnasiums und des Hoffmann-von-Fallersleben-Gymnasiums. Seit 2009 ist es noch keinem Schulleiter gelungen, von den Eltern und von den Lehren akzeptiert zu werden.Da lese ich in der TLZ vom 25. März: „Humboldtgymnasium: Offener Brief der Eltern“, erneut Auszüge eines offenen Beschwerdebriefes ans Ministerium, ich fasse zusammen: Der Schulleiter taugt nichts!Wann endlich raufen sich alle zusammen, um dem Leitbild des Humboldt-Gymnasiums, so wie es im Schulportal-Thüringen steht, gerecht zu werden?….. „Unsere Schüler/innen auf hohem Niveau auf das je möglichst beste Abitur vorzubereiten, ist natürlich das Ziel des Lernens und Lehrens an unserer Schule. Das Gymnasium in Weimar West steht für eine hohe Qualität der gymnasialen Ausbildung.“…..Die Schule kann nur funktionieren, wenn ein Bündnis von drei beteiligten Gruppen, Schüler, Lehrer und Eltern ihre gemeinsamen Interessen für die besten Bildungsvoraussetzungen verbindet. Für alle dazu gehörigen Schwierigkeiten nur den Schulleiter verantwortlich zu machen, ist leider für die Leistung der Schüler und für den Ruf des Gymnasium nicht besonders förderlich.