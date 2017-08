Das ist die Lösung für weltweite gesellschaftliche Probleme, aber dass will die AfD und ihre Anhänger nicht wahr haben. Ihr Glück ist es, in Deutschland geboren worden zu sein und über 70 Jahre in Frieden und Wohlstand zu leben. Diese unfassbare Leistung macht sie zu einem elitären Wesen und so predigen sie öffentlich Hass gegen alles Fremde, besonders gegen die Flüchtlinge.Ihnen ist es egal und sie fragen nicht nach den Fluchtursachen der Menschen, warum sie ihre Heimat verlassen. Was ist mit den Kriegen? Wozu auch die deutsche Militärindustrie fleißig liefert und kräftig verdient. Was ist mit der Klimaveränderung? Aber keiner von ihnen verzichtet auf sein Auto oder billige Flugreisen. Was ist mit den Hungersnöten?Wo der Westen mit seinen Waren in den globalen Süden de facto die Eigenproduktion liquidiert und den Menschen dort ihre Perspektive klaut. Richtig fordert der brasilianische Bischof Dom Helder Camara: „Wenn Ihr uns gerechte Preise zahlt, könnt Ihr Eure Almosen behalten“.Ich bitte sie nachzudenken: Wann werden Sie endlich akzeptieren, dass Ihr Christus ein Jude war? Ihr Auto ein Japaner oder Franzose ist. Wenn Sie Hunger haben lassen sie sich vom Türken eine Pizza liefern oder gehen zum Chinesen. Sie trinken gern französischen Rotwein und Schottland Whisky? Machen dort gern Urlaub, aber wie in anderen 27 Mitgliedstaaten EU sind Sie dort auch nur die Ausländer. Sie trinken jährlich zirka 150 Liter Kaffee, der bekanntlich nicht in Deutschland wächst.Sie benutzen lateinische Schrift und rechnen mit arabischen Ziffern, welche aus Indien stammen. Sehr stolz sind Sie auf die beste Staatsform, welche Sie haben, die Demokratie, aber diese haben die Griechen erfunden.Die AfD und ihre Anhänger unterschätzen, dass keine Mauer und keine Waffengewalt den Drang der Menschen nach Frieden und Wohlstand aufhalten kann. Dies haben die Ostdeutschen 1989/90 doch bewiesen.Nur Ihr Nachbar ist ein Ausländer, welcher in Frieden und Wohlstand leben will, wie sie.