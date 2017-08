Weimar : mon ami |

Auch in diesem Jahr findet das traditionelle Friedenspodium zum Weltfriedenstag statt. Anlässlich der bevorstehenden Bundestagswahl werden in diesem Jahr Direktkandidaten und Direktkandidatinnen des Wahlkreises 193 (Erfurt-Weimar) eingeladen. Auf dieser Diskussionsveranstaltung will Die Initiative "Welt ohne Waffen" gemeinsam mit „Attac Weimar“ den eingeladenen Gästen Gelegenheit geben, ihre Vorstellungen zur Friedens-, Sicherheits- und Abrüstungspolitik darzulegen. Die Wahlprüfsteine der Friedensbewegung geziehen sich auf Themen wie Rüstungsexporte, Auslandseinsätze der Bundeswehr, Erhöhung des Militärbudgets, Förderung ziviler Friedensprojekte, UNO-Verbot von Atomwaffen usw.

Wir hoffen auf eine interessante Diskussion.

Veranstalter: Initiative »Welt ohne Waffen«, Weimar.

Eintritt frei.