Gender Pay Gap – Geschlechtsspezifische Lohnungleichheit in Deutschland

Die Gründe für die Lohnlücken sind vielschichtig, neben der unterschiedlichen Berufswahl. Die Frauen arbeiten häufig in sozialen oder Personen nahen Dienstleistungen, die schlechter bezahlt werden als technische Berufe. Dazu kommen längere Erwerbsunterbrechungen z.B. bei Kindern und der anschließende Wiedereinstieg in Teilzeit und Minijobs. Deshalb arbeiten 45 Prozent der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Frauen in Teilzeit und 3,4 Millionen Frauen sind ausschließlich in sogenannten Minijobs beschäftigt.Damit beschäftigten wir uns am Samstag, den 18. März im „Café Gedanken frei“ in Weimar. Die Thüringer Gleichstellungsbeauftragte Katrin Christ - Eisenwinder und Andrea Wagner, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Weimar, waren die Referentinnen und MdL Steffen Dittes moderierte. Sie berichteten über ihre nicht einfache Tätigkeit. Am meisten schockiert sie, wenn sie spüren, dass sich z.T auch Frauen selbst mit ihrer benachteiligen Rolle abgefunden haben. Beide mussten dem interessierten Publikum viele Fragen beantworten.Die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen hat vielschichtige Ursachen. Sie kann nur im Zusammenwirken verschiedener Maßnahmen verringert werden. Deshalb versucht die Bundesregierung mit einen Entwurf eines Gesetzes zur Förderung der Transparenz von Entgeltstrukturen dafür Sorge zu tragen (Drucksache 18/11133. 18. Wahlperiode). Endlich nach 60 Jahre werden die Römischen Verträge aus dem Jahr 1957 „Gebot des gleichen Entgelts für Frauen und Männer für gleiche und gleichwertige Arbeit“ umgesetzt.Es tut sich etwas in Deutschland. Die Einführung des allgemeinen gesetzlichen Mindestlohns von 8,84 € ab 2017, kommt mehrheitlich Frauen in niedrig entlohnten Dienstleistungsbereichen und in geringfügiger Beschäftigung zu Gute. Aber trotzdem reicht es nicht aus, unser reiches Deutschland liegt in der EU mit dem Mindestlohn an sechster Stelle, Spitzenreiter ist Luxemburg 11, 27 €, weiter folgt Frankreich mit 9,76 € .Die Politiker schmücken sich gern mit dem Ausbau der Kinderbetreuung, aber lediglich 15 Prozent der mehr als 51.000 Kitas in Deutschland erfüllen derzeit die Empfehlungen der Bertelsmann Stiftung. Es gibt Unterschiede zwischen den sechzehn Bundesländern bei den Ausgaben pro Kind. Für 2015 ergibt sich folgende Reihenfolge: An der Spitze liegt Berlin mit 9.504 Euro und Thüringen ist mit 6.329 Euro auf dem elften Platz. Mehr als 90.000 Kinder werden in den Thüringer Kindergärten und Tagesstätten betreut. Aus Sicht der Bertelsmann Stiftung fehlen 8100 vollzeitbeschäftigte Fachkräfte in den Thüringer Kindergärten. Die Einstellung würde jährlich rund 376 Millionen Euro kosten.Mit dem Elterngeld und dem Elterngeld Plus sollen die Eltern motiviert werden, früher in den Job zurückzukehren. Doch es gibt auch Kritik an den neuen Regeln, der Teufel steckt im Detail und durch Tücken und Fallstricke könnten die Eltern hier auch viel Geld verlieren.Was sind die Ursachen und was müssen die Frauen tun, um geschlechtsspezifische Lohnungleichheit zu überwinden?Im Grunde geht es um den demografischen Wandel. Die anhaltend niedrigen Geburtenziffern und die beständig steigende Lebenserwartung führen zu einer drastischen Veränderung des Verhältnisses zwischen jüngerer und älterer Generation. Der Anteil der unter 20-Jährigen an der Bevölkerung reduzierte sich zwischen 1960 und 2013 von 28,4 auf 18,1 Prozent. Parallel stieg der Anteil der Personen, die 60 Jahre und älter waren, von 17,4 auf 27,1 Prozent.Wie sagte der ehemalige Generalsekretär der CDU Heiner Geißler im n-tv.de-Interview: „Das Familienbild ist heute nicht mehr identisch mit dem der 50er-Jahre, die Voraussetzungen haben sich verändert. Heute müssen beide Elternteile arbeiten, um die gemeinsame Existenz zu sichern.“ Wenn das so ist, muss endlich auch das Grundgesetz Artikel 3, Abs.2 umgesetzt werden:„Männer und Frauen sind gleichberechtigt".Die Chance war noch nie so groß, es lohnt dafür zu kämpfen!