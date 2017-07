Plünderungen und Brandstiftungen sind nicht links

Nach Hamburg sind die Chefs von 20 Staaten mit zirka 10.000 Mitarbeitern gekommen und was haben sie vereinbart? Das wichtigste über Handel, Klima, Anti-Terror-Kampf und Frauenförderung steht in der gemeinsamen Abschlusserklärung:Aber seien wir ehrlich, außer Spesen nichts gewesen und die Millionen was das uns Steuerzahler kosten wird, hätten wir für Anderes bitter nötig. Aber die Politiker und die Massenmedien sprechen nur von linker Gewalt. Aber Links ist nur, wer sich für die Bürgerrechte stark macht!Die sogenannten links Autonomen haben mit den Ausschreitungen und Gewaltexzessen der Politik nur ein Argument zur Räumung des linksautonomen Zentrums Rote Flora in Hamburg gegeben. Weiterhin haben sie nun das Thema der inneren Sicherheit zum Hauptthema des Bundestagswahlkampfes erhoben. Und die Partei DIE LINKE wird allein dadurch diskreditiert, dass immer wieder von linkem Terror, von Linksextremismus die Rede ist, der mit Rechtsextremismus und Islamterroristen gleich gesetzt wird.In der Politik geschieht nichts zufällig. Wenn etwas geschieht, kann man sicher sein, dass es auch auf dieser Weise geplant war. Franklin D. Roosevelt, 32. Präsident der USA