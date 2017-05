Interview mit Dr. Raissa Steinigk vom Thüringer Aktionsbündnis "Zukunft Donbass"Der Ukraine-Konflikt dauert an. Das Thüringer Aktionsbündnis "Zukunft Donbass" sammelt medizinische Spenden für die zerstörten Gebiete im Donezbecken, für Krankenhäuser in der Region um Lugansk. Maja Spalink sprach mit Dr. Raissa Steinigk über Hürden bei der Hilfslieferung und die Situation in der Ostukraine.Weitere Informationen zum Aktionsbündnis finden Sie hier.Auf BETTERPLACE: https://betterplace.org/p47001