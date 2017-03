Was ist fair?

Der Weltladen Weimar nahm daran teil und bot fair gehandelte philippinische Produkte an, die auch darüber hinaus in der Windischen Straße 24 zukaufen sind. Der Renner sind die philippinischen Mangos!Das Territorium der Philippinen ist ein Archipel aus 7107 Inseln, sie liegen im westlichen pazifischen Ozean und gehören zu Südostasien. Mit 101 Millionen Einwohnern der bevölkerungsmäßig zwölftgrößte Staat der Welt. Neben Timor-Leste ist er der einzige asiatische Staat mit katholischer Bevölkerungsmehrheit. Nur 5 Prozent sind Muslime, was immer noch zu Konflikten führt. Auf dem Archipel finden sich neben Naturschönheiten und Weltkulturerbe auch zerstörerische Naturgewalten, interne Konflikte und von Menschen verantwortete Umweltkatastrophen. Trotz Ressourcenreichtums herrscht eine krasse Ungleichheit. Obwohl die Philippinen zu den aufstrebenden Next Eleven gerechnet werden, gehören sie zu den ärmeren Ländern. Wohlstand, Macht und Einfluss konzentrieren sich auf wenige Familienclans. Mehrheit der Bevölkerung leben in Armut. Wer sich für Menschenrechte, Umweltschutz, Landreformen oder die indigene Bevölkerung engagiert, lebt oft gefährlich – und das schon lange vor Amtsantritt des umstrittenen Präsidenten Duterte im Jahr 2016.Die zum Weltgebetstag vorgetragenen Lebensgeschichten von Merlyn, Celia and Editha zeigen deutlich, wie schwer das Leben vieler einfacher Philippinas ist. Die Opfer von häuslicher Gewalt oder des Sexhandels, Hausarbeits-Migrantinnen im eigenen Land oder im Ausland, und Frauen mit tiefen seelischen Wunden, die von Umweltkatastrophen verursacht wurden, stellten viele Fragen mit nicht einfach zu findenden Antworten. Die Frauen der Welt machten am 3.März auf Ihre Situation aufmerksam und sammelten Geld für weitere internationale Projekte.Was ist denn fair? Das beschäftigt nicht nur unser engagiertes Team im fairen Handel. In den Philippinen ist die Frage nach der Gerechtigkeit eine Überlebensfrage.Die 32 jährige philippinische Mutter und Künstlerin, genannt Apol, schuf das Titelbild „Ein flüchtiger Blick auf die philippinische Situation“.Frauen und ihre Lebenswelten sind die bevorzugten Motive ihrer Malerei und sie hat die Gegensätze in vielen kleinen Szenen dargestellt. Über allem steht eine Frau im Zentrum des Bildes in rot/weiß gekleidet mit dem Gerechtigkeitssymbol in der Hand.