Wer die Wahl hat, hat die Qual...

Bundestagskandidaten Podium in Weimar-Legefeld Fast tagtäglich bekomme ich, Petra Seidel (Ortsteilbürgermeisterin von Weimar-Legefeld und Stadträtin des "weimarwerk bürgerbündnis e. V.") die Frage von Leuten aus dem nahen Umfeld gestellt, wen man nun am besten am 24.09.2017 für den Bundestag wählen soll. Diese Frage stellt sich für mich zum Glück nicht, denn ich habe mich bereits entschieden, wen ich für Thüringen im Bundestag gern sehen möchte.



Aber trotzdem wollte ich behilflich sein, es den Wählerinnen und Wählern aus "meinem" Wahlkreis, dem Thüringer Wahlkreis 193 (Erfurt - Weimar - Weimarer Land II) einfacher zu machen, sich ebenso entscheiden zu können. Deshalb initiierte und organisierte ich mit Unterstützung durch die Thüringische Landeszeitung (TLZ) ein Bundestagskandidaten Podium für diesen genannten Wahlkreis. Es wurde über die TLZ am 25.08.2017 auch schon angekündigt und findet nun am Montag, den 18.09.2017 statt.



Die TLZ hat auch die Doppelmoderation zu dieser Veranstaltung übernommen, in Persona des Chefredakteurs Nils R. Kawig und seiner Stellvertreterin, Gerlinde Sommer und wird dann thüringenweit ebenso wieder in der Zeitung über dieses Podium berichten.



Doch, wer kommt zum Podium?:



Antje Tillmann, CDU

SPD, Carsten Schneider

Für die LINKEN in Vertretung von Frau Renner: Ralph Lenkert

Stephan Brandner, AfD

Thomas Kemmrich, FDP

Für die GRÜNEN in Vertretung für Frau Göhring-Eckardt: Stephanie Erben

und von den Piraten, Peter Städter



Also, herzliche Einladung, die Podiumsveranstaltung zu besuchen und die Kandidaten mit ihren Ansichten und Vorhaben persönlich kennenzulernen.



Veranstaltungsort ist das Park Inn Hotel in Legefeld, in der Kastanienallee 1. Ausreichend Parkplätze stehen zur Verfügung und Legefeld liegt in unmittelbarer Nähe der A4, Abfahrt Weimar.



Beginn, ist 18:30 Uhr und eingeplant sind ca. 2 Stunden, bis zum Ende der Veranstaltung.Es wird bestimmt interessant und spannend.