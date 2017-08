Zum nachdenken

Blamabel, finde ich, kein Geld für die sanierung, aber Kreisfrei! Die Bürger*innen und die Stadtpolitiker*innen in Weimar, müssen ihre jetzige Meinung überdenken, dass Weimar nur ein Kultur- und Hochschulstandort ist. Kultur und Bildung kosten viel Geld und ich frage mich, wie will Weimar sich dass weiter leisten? Mit den aktuellen Finanz-Einnahmen kommen wir als Stadt nicht weit. Dazu der Kommunale Finanzreport 2017 von der Bertelsmann Stiftung: Die zehn Steuer stärksten Kommunen liegen ausschließlich in Westdeutschland, die zehn schwächsten in Ostdeutschland. Die Spanne zwischen den stärksten und schwächsten Kommunen bei der Gewerbesteuer liegt bei 2.000 Euro. Dabei erreicht Weimar den 99. Platz mit 258 Euro/Einwohner.Wir haben ein Einnahmeproblem! Deshalb müssen nicht nur der Oberbürgermeister und die Stadträte sondern alle Bürger*innen aktiv werden, um weitere Orte und auch weitere Gewerbegebiete um Weimar herum, mit ehrlichen Angeboten, zu gewinnen. Die eingemeindeten Orte befürchten, dass sie von der Stadt geschluckt werden, deshalb müssen folgende Fragen vorher geklärt werden: Die Ortseilbürgermeister müssen gleichberechtigte Stadträte sein. Weiter müssen die Ortsteile laut Thüringer Kommunalordnung § 45 über Haushaltsmittel von 5 Euro je Einwohner verfügen können, als Beitrag für ihre kulturellen, sportlichen und sozialen Belange im Ortsteil.Des Menschen größtes Verdienst bleibt wohl, wenn er die Umstände soviel als möglich bestimmt und sich so wenig als möglich von ihnen bestimmen lässt. Johann Wolfgang von Goethe