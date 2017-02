Bami Goreng:

Zutaten:BioPutenschnitzel,Paprika,Sellerie,Lauch,Möhren,Pastinake,Frühlingszwiebeln,Zwiebel,Knoblauch,SambalOelek,Curry,Kreuzkümmel,Salz.Pfeffer,Prise Zucker,Soyasauce,Kurkuma,Rice Nudeln,Omelette,LimoneZubereitung:Gemüse waschen,in Rauten und Julienne schneiden,Putenschnitzel braten ,in Streifen schneiden,Rice Nudeln kochen in kaltem Wasser abschrecken,Omelette Backen ,in Streifen schneiden,Zwiebel und Knoblauch in Erdnuß/Sesam Öl anbraten,Gemüse zugeben,weich dämpfen,würzen,zum Schluß Fleisch,Nudeln interheben und in Streifen geschnittenes Omelette darüber geben,Ein Schälchen mit Limonenviertel dazu reichenYou Tube: