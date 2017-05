Basilikum Gnocchi mit Tomatensauce und Salaten:

Basilikum Gnocchi:Kartoffel,Quark,Mehl,Eigelb,Salz,Pfeffer,Muskat,Basilikum,Zubereitung:Mehlige Kartoffel kochen schälen,ausdampfen lassen,Die Kartoffeln durch eine Kartoffelpresse drücken,Alle Zutaten zugeben und zu einem Teig verarbeiten,Den Kartoffelteig zwei Stunden kühl stellen,Den Kartoffel-Quark Teig auf einem bemehlten Brettzu Rollen verarbeiten und Nocken abstechen,Diese in siedendem Salzwasser garen bis sie obenschwimmen,abschrecken ,(Man kann sie in Butterin Butter kurz braten)Tomatensauce:Dose gehackte Tomaten,(gehackt),Coctailtomaten,Chillisalz,Pfeffer,Zucker,Knobi,Zwiebel,Thymian,Rosmarinzweig,Lorbeerblatt,Weißwein,OlivenölZubereitung:Öl erhitzen,Zwiebel,Knobi anschwitzen,Dosentomaten,Gewürze zugeben,. köcheln.ca 4-5Coctailtomaten,kleinhacken, ,Weißwein und einen Schluck Wasser zugeben, nochmals köcheln,abschmeckenGurkensalat:Gurke schälen-hobeln mit etwas Salz und Zucker mischen und in einem Sieb etwas abtropfen lassen, mit Pfeffer,Sahne,Dill würzen und anmachenRömersalat:Salat waschen in Streifen schneiden,Dressing:Zitronensaft,Walnussöl,Salz,Pfeffer,Agavendicksaft