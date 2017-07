Champignon Risotto,Salat,vegetarisch

Zwiebel in Öl anschwitzen,Risotto dazugeben,etwas anrösten,Schuß Weißwein zugeben,nach und nach warme Brühe (Brühe aus Suppengrün gekocht)dazugeben ,immer wieder rühren und quellen lassen,.Gleichzeitig in halbierte Champignon in einer Pfanne anbraten.Das Risotto mit Salz und Pfeffer,Ölzitrone-Öl und Zitronenfleisch (Ölzitrone nach Haya Molcho),ein paar Tropfen Piri Piri,geriebenes frisches Curcuma(Vorsicht,zuviel schmeckt bitter)würzen,wenn es ausgequollen ist einen Stich kalte Butter und Parmesan unterheben, zum Schluß Pilze und Risotto mischen -Beilage: SalatYou Tube: