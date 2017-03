Champignon,Römersalat,Gurkensalat,Polenta

Champignons:Chamignons,Öl,Salz,Pfeffer,Piri-Piri,Zwiebel,Petersiliel Zubereitung: Pilze säubern,halbieren, in Öl in der Pfanne anbraten,gehackte Zwiebeln zugeben,würzen, zum servieren reichlich gehackte Petersilie darüberstreuen.Gurkensalat:Gurke schälen-hobeln mit etwas Salz und Zucker mischen und in einem Sieb etwas abtropfen lassen, mit Pfeffer,Sahne,Dill würzen und anmachenSalat:Römersalat,RuccolaTomaten,Radieschen,Avocado SpaltenDressing:Dunkler Balsamicoessig, Walnussöl, Süßer Senf,Kräutersalz,PfefferPolenta:Wasser mit Salz aufkochen,Polenta einrühren,Gewürze:Pfeffer,Rosmarin,Thymian,arabische Gewürzmischung unterhben,ca.15 Minuten köcheln lassen ab und zu umrühren,kurz bevor man die Masse von der Platte nimmt,Parmesan unterheben,die Polenta auf einem Brett glattstreichen ca. 2 cm,auskühlen lassen ,in Rauten schneiden und in der Pfanne in Butterschmalz kurz bratenYou Tube: