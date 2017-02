Chicoree in Schinken,Tomaten mit Feta, Quinoa

Abgewandelte Bechamelsauce:Mehlschwitze (Mehl in Butter anschwitzen)herstellen, mit Milch ablöschen,aufkochen ,Muskatnuß zugebenetwas geriebenen Parmesan und gehackte Petersilie zugeben nochmals aufkochen bis der Käse geschmolzen ist.Chicoree waschen,Strunk ausschneiden, in Wasser leicht vorgaren,Chicoree leicht salzen und pfeffern, in Kochschinken einwickeln,in die Auflaufform etwas Öl geben Chicoree einlegen Bechamelsauce darüber gebenund Käse darüber reiben in der Röhre 20-25 Minuten bei Umluft 180° garenTomaten mit Feta:kleine Coctailtomaten halbieren in eine gefettete Auflaufform geben ,salzen und pfeffern und gehackten Knoblauch, kleine Würfel Feta darüber noch etwas Pfeffer und Olivenöl, für 15 Minuten in die Backröhre zum ChicoreeBeilage:Quinoa,nach Anweisung gekochtYou Tube