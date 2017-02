Chinakohl,Kartoffel/Sellerie Stampf,Schälrippchen

Kohl waschen,in Streifen schneiden,in Ol anschwitzen,mit Brühe aufgießen,würzen mit Muskat,Salz,Pfeffer,Chilli, fertig garen,Schuß Sahne zugießen,abschmeckenKartoffel/Sellerie Stampf:Kartoffel und Sellerie in Würfel schneiden ,weich kochen,abgießen,stampfen, Stich Butter und Muskat,Schuß Milch,Sahne und gehackte Petersilie zugebenSchälrippchen:geräucherte Schälrippchen in etwas was Wasser,Piment,Pfefferkörner,Lorbeer,Knoblauch,Zwiebel,Salz,kochen,die Brühe für den Kohl verwendenYou Tube: