Darf der Weihnachtsmann in die Kirche?

Die Antwort weiß Sebastian Neuß, Superintendent in Jena.

Weihnachtsmann muss Gesicht zeigen

Der Weihnachtsmann entstammt nicht der christlichen Tradition. Trotzdem würde ich ihm den Zugang zur Kirche nicht verwehren. Möglicherweise hat er ein Anliegen. Danach würde ich ihn fragen.Ich sehe den Menschen hinter dem Weihnachtsmann. Ein Mensch, der vielleicht Andacht, Erbauung, Besinnung oder Seelentrost sucht. Das möchte ich geben – allerdings unter einer Bedingung. In der Kirche herrscht ein ‚Vermummungsverbot’. Der Weihnachtsmann müsste mir also sein Gesicht zeigen, Bart und Maske abnehmen.Anders verhält es sich, wenn ein Weihnachtsmann in einen Gottesdienst hereinplatzt. In einer solchen Situation muss ich darauf achten, dass sich die anderen Besucher nicht gestört fühlen. Als Gemeinschaft wollen sie zu Gott sprechen. In diesem Moment stört ein Weihnachtsmann.