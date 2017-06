Die Betreuung dialysepflichtiger Patienten stellt nicht nur Arzt und Pflege vor besondere Herausforderungen, sondern auch das häusliche Umfeld. Am Samstag, den 17. Juni 2017, lädt die HELIOS Klinik Blankenhain zum neunten Mal zu einer Informations- und Fortbildungsveranstaltung zum Thema: „Der Dialyseshunt – die besondere Lebensader“ ein.



Diese richtet sich sowohl an Patienten und Angehörige als auch an Ärzte sowie Pflegefachkräfte. Die Veranstaltung findet von 09:00 bis 12:15 Uhr im Zeughaus, Zeughausplatz 11 in Bad Berka statt.