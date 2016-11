Die Schilddrüse – das unterschätzte Organ

Am Mittwoch, den 9. November, spricht Priv.-Doz. Dr. med. Claus Schneider um 17 Uhr in der HELIOS Klinik Blankenhain über das Thema Schilddrüse. Im Rahmen der Vortragsreihe „Gesund in Blankenhain“ informiert der Chefarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie über das kleine Organ, das große Auswirkungen auf den gesamten Körper hat.

Gerade einmal um die 20 Gramm wiegt die durchschnittliche Schilddrüse eines Erwachsenen. Sie liegt unterhalb des Kehlkopfes und ist normalerweise weder zu sehen noch zu spüren. Und doch übernimmt das kleine Organ wichtige Aufgaben für den Körper: Sie ist an der Regulation des Herzschlages und des Kreislaufs beteiligt ebenso wie an der Temperaturregulation, der Fettverbrennung sowie des Kalziumshaushaltes. Die Schilddrüse produziert für den Stoffwechsel wichtige Hormone. Ist diese Steuerzentrale des menschlichen Körpers erkrankt, äußert sich das auf vielfältige Weise.So können zum Beispiel eine deutliche Gewichtszu- oder Gewichtsabnahme, Schwindelattacken, Nervosität oder auch ein erhöhter Blutdruck auf eine Erkrankung der Schilddrüse hindeuten.Dr. med. Claus Schneider, Chefarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie, wird in seinem Vortrag die normale Funktion der Schilddrüse erklären sowie verschiedene Fehlfunktionen beschreiben. Gleichzeitig soll der Vortrag über die verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten einschließlich der möglichen Operationen nach aktuellem Wissensstand informieren. Die Veranstaltung ist kostenlos und richtet sich an alle Interessierte.