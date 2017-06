Ein frisches Roggenvollkornbrot mit Sauerteig

Vorteig375 Roggen-Kümmel-Koriander mahlen und mitca 50gr (2-3 Esslöffel)Sauerteig vom letzten Ansatz ,2Teelöffel HonigButtermilch (auf 30-40°)erwärmenalles verrühren12 Std an einen warmen Ort zugedeckt gehen lassen2-3 Esslöffel vom Sauerteig in ein Glas füllen und mit Mehl bestäuben, im Kühlschrank für den nächsten Backtag aufbewahrenBrotteigZum Vorteig ein Esslöffel Salz -Wasser (lauwarm) -Roggenmehl zugeben bis ein sehr weicher Teig entstehtZwei Stunden zugedeckt gehen lassen.In Kastenformen füllennochmals 1 Stunde gehen lassenOfen auf 250° vorheizenSchale mit Wasser in die Backröhredie Brote 1 Stunde zugedeckt(Alufolie) backen lassenFolie entfernen und nochmals 1Stunde bei 185° zu Ende backenYou Tube: