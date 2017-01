Fenchelrisotto,Rote Beetesalat

Zutaten:Risotto,Meeresfrüchte,Fenchel,Fenchelsamen,Salz,Pfeffer,Zitronenabrieb,Salzzitrone,Chilli,Kurkuma,Weißwein,Knochenbrühe,Zwiebel,Butter,ParmesanZubereitung:Zwiebel in Öl anschwitzen-Risottoreis dazugeben,etwas anrösten-Schuß Wein einköcheln lassen,Fenchelkörner zugeben,nach und nach warme Brühe und den in feine Streifen geschnittenen Fenchel zugeben,immer wieder rühren. Das Risotto mit Salz und Pfeffer,Zitronenabrieb,Salzzitrone,Chilli ,Kurkuma,würzen,die Meeresfrüchte und das Fenchelgrün zugeben zum Schluß einen Stich Butter und geriebenen Parmesan,Rote Beetesalat:Rote Beete kochen,schälen in Scheiben schneiden , Ziebel kleingehackt,Salz,Rote Beetegewürz,Balsamicoessig,WalnussölKnochenbrühe