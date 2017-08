Rote Beete schälen,würfeln in eine feuerfeste Form geben, Olivenöl dazugeben, würzen mit Salz, Rote Beetegewürz bei ca 200° etwa eine Stunde in der BackröhreMöhrensalat:Möhren schälen raspeln, Apfel,Zwiebel raspelnZubereitung:Möhren,Apfel,Zwiebel vermengen würzen:Zitrone,Ahornsirup,Pfeffer, Kräutersalz,RapsölGebratener Feta:Feta in Stücke schneiden ,leicht in Mehl wenden,Ei und Panko,in der Pfanne in Öl ausbratenPellkartoffelnYou Tube: