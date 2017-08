Gefüllte Tomaten:

Fleischtomaten waschen,einen Deckel alschneiden und die Tomate aushöhlen Hackfleischmasse mischen mit Eigelb,Salz-Pfeffer,Zwiebel,Knobi,Piri,PaprikapulverSambal Oelek,Thymian,Majoran,eingeweichtes Brötchenalles vermengen und in die ausgehöhlten Tomaten geben ,in eine Jenaer Glasform mit einen Schuß Wein setzen das Tomatenfleisch dazugeben, bei 180° ca 35-40 Minuten garen.Gurkensalat:Gurke schälen-hobeln mit etwas Salzund Zucker mischen und in einem Sieb etwas abtropfen lassen- mit Pfeffer-Sahne-Dillwürzen und anmachen-PellkartoffelnBasilikum PestoYou Tube: