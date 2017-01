GefülltePfannkuchen,Guacamole, Zucchini,Apfel im Schlafrock

Eier-Milch-Mehl-Salz verrühren,zu einem sehr dünnen Teig .AusbackenPilzfüllung:Champignon kleinschneiden in derPfanne braten,gehackte Zwiebel zugeben,abschmecken mit Salz,PfefferGuacamole:Zutaten:1 reife Avocado2 Tomaten1-2 grüne Chili oder PepperoniKnoblauch (alternativ auch 1-2 Blatt Bärlauch)½ TL gemahlene KorianderkörnerSalzPfefferZubereitung:Avocado halbieren und den Steinentfernen, mit einem Löffel dasFruchtfleisch herauslösenmit dem Chilli,Knoblauch,Koriander gut verrührenmit Salz und Pfeffer abschmeckendie Tomate fein würfeln und darüber gebenZucchini:Zucchini in dicke Streifen schneiden,in einer Glasform in der Backröhre garen,würzen mit Salz,PfefferApfel im Schlafrock:Einen säuerlichen Apfel(ambesten eignet sich ein Boskopf)schälen, das Gehäuse ausstechen,dicke Scheiben schneidenPfanne mit Öl erhitzen,Die Apfelscheiben in Pfannkuchenteig tauchen ,in der Pfanne ausbacken. Mit Zucker/Zimt bestreuenvegetarischKosten ca 5,50 Euro