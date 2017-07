Gemüse in Cocosmilch,Vanillepudding:

Gemüse dämpfen:Paprika,Zucchini,Aubergine,Pimientos,Frühlingszwiebel,waschen ,in mundgerechteStücke schneiden,in einen Dämpfkorb gebenund garen,Cumin,Korianderkörner,Pimentim Mörser mörsern mit Cocoscreme,Zucker,Sambal Oelek,Curry,Sojasoße, Ingwer,Knoblauch,Zitronenabrieb,Zitronensaftaufkochen und das Gemüse in die abgesiebteCocosmilch geben.(Eine Variante ist das Gemüse in derCocosmilch kochen)Glasnudeln :Glasnudeln mit kochendem Wasser übergießen,etwas stehen lassen ,das Wasser abgießen.Dessert:Vanillepudding kochen, Schlagsahneund eine Maracuja dazu reichenYou Tube: