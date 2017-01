Gemüse-Linsensuppe,Obstsalat

Kleine braune Linsen,Kohlrabi,Möhren,Sellerie,Lauch,Paprika,Chilli,Salz,Pfeffer,Knoblauch,Thymian,ZitronenabriebZitronensaft,Majoran,Zubereitung:Gemüse in kleine Würfel schneiden in Öl anschwitzen,würzen mit Paprika,Salz,Pfeffer,Chilli,Thymian,MajoranKnoblauchzehe,Zitronenabrieb,Spritzer Zitronensaft,angießen mit Rinderbrühe,köcheln 12-15 Minuten,die gekochten Linsen zur Gemüsesuppe geben.Linsen:nach Anleitung kochen, in das Kochwasser etwas geschnittenen geräucherten Speck geben.Obstsalat:Apfel,Birne,Banane,Orange,Mandarine,Kaki,Avicado,Limonensaft,AhornsirupObst kleinschneiden,etwas Limonensaft zugeben und mit Ahornsirup süßen