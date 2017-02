Hähnchenschenkel(Bio),Fenchelgemüse,Pellkartoffeln :

Hähnchenbeine(Bio):Hähnchen in der Pfanne in Rapsöl anbraten,würzen mit Salz,Pfeffer,süßer Paprika,in der Röhre bei 200° Ober/Unterhitze ca 15 fertig bratenFenchelgemüse:Fenchel waschen in Streifen schneiden,in der Pfanne mit Rapsöl anbraten,würzen mit Salz,Pfeffer,Lorbeerblatt,Fenchelsamen,Sambal.Oelek,mit Wein und Wasser angießen,dämpfen ,etwas Zitronensaft,Zitronenabrieb,etwas Sahne, zum Schluß eine gewürfelte Tomate und das grob gehackte Fenchelgrün zugebenBeilage: PellkartoffelnYou Tube: