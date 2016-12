Kürbis vierteln, in eine geölte Form geben,Olivenöl darüberträufeln,Orangenzesten,grobes Meersalz,Pfefferbei 180° umluft ca.17-20 Minuten garenRührei/Babyspinat:Zwiebel in der Pfanne anschwitzen,Spinat in die Pfanne,zusammenfallen lassen,würzen :Salz,Pfeffer,Schuß Sahne,verquirlte Eier darüber geben, verrrührenBeilage:Pellkartoffel