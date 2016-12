Kartoffel/Fenchelpfanne,Garnelen,gebratener Radicchio

Fenchel in Streifen schneiden,den Strunk zuvor ausschneiden,in Öl anschwitzen,angießen mit Wein und Sahne,köcheln,würzen mit Fenchelsamen,Salz,Pfeffer,Lorbeerwenn der Fenchel gar ist warmstellen,festkochende Kartoffeln in Würfel schneiden,Zwiebel in Butterschmalz anschwitzen,Kartoffelln zugeben,anbraten, mit Wein angießen-nun die Vorgehensweise wie Risotto,immer wieder einen Schuß Wein angießen,würzen mit Salz,Pfeffer,Chilli,wenn die Kartoffeln gar sind den Fenchel unterhebenRadicchio:den Strunk entfernen, vierteln,in Öl anbraten,würzen:etwas Salz und ZitronensaftGarnelen:Garnelen kurz von beiden Seiten braten