Kochbananensuppe,Focaccia

Zutaten: Kochbananen,Süßkartoffeln,Hokaido, ,Zwiebel,Knoblauch,Chilli, Arabische Kräutermischung,Curry, Kurkuma,Kokosmilch,Kokoswasser, Salz,Pfeffer,brauner Zucker,, Lorbeerblatt Zubereitung: Ziebel,Knoblauch in Kokosöl anschwitzen, gewürfelte Gemüse zugeben,alles anschwitzen,Kokoswasser und etwas Wasser angießen,Gewürze zugeben,Deckel schließen ,garen, Lorbeer und Chilli entfernen,pürieren, mit Kokosmilch aufgießen,abschmecken.Focaccia:Zutaten:1 Würfel Hefe,1 TL Zuckert,300 ml lauwarmes Wasser,450 gr Weizenmehl,2 TL Salz,1EL gehackten Rosmarin/Thymian,,2 EL Olivenöl,Zubereitung:Hefe und Zucker mit 100 ML lauwarmen Wasser verrühren und15 Minuten gehen lassen,Mehl und Salz in eine Schüssel geben,die angerührte Hefe,Gewürze und Oliven zugeben, sowiedas restliche Wasser zugießen und zu einem Teig verarbeiten,gut durchkneten und 30 Minuten gehen lassen, den Teig ausrollen ,auf das Blech geben welchen gut mit Olivenöl eingestrichen ist(Backpapier ist auch möglich),und mit den Fingern Dellen eindrücken,etwas Olivenöl in die Dellen geben.Bei 200° Ober/Unterhitze ca 25-30 Minuten backen.